Die Polizei konnte keine verdächtigen Gegenstände finden. © APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Eine Gruppierung namens «Die schwarze Rose» hat am Montagabend per Mail bei der Landespolizei Vorarlberg ein Lösegeld gefordert. Sollte die Polizei nicht auf die Forderungen eingehen, wolle sie am Dienstag in der HTL Dornbirn eine Bombe deponieren.