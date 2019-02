Bombendrohung in Schweizer Konsulat

Grosseinsatz der New Yorker Polizei an der Third Avenue. Im Schweizer Konsulat, dass sich im gleichen Gebäude wie das Büro des Gouverneur von New York befindet, ging am Mittwochmorgen eine Bombendrohung ein. Im Gebäude wurde ein verdächtiges Päckchen gefunden. Wie das amerikanische Online-Portal «Patch» berichtet, sperrte die Polizei die Umgebung um das Gebäude vorübergehend ab. Schliesslich gab sie bekannt, dass das gefundene Paket ungefährlich sei. Die Polizei ermittelt, nun woher die telefonische Bombendrohung kam.

Das Eidgenössische Aussendepartement (EDA) bestätigte die Bombendrohung gegenüber «Blick». «Das Konsulat wurde evakuiert, der Konsul ist im Kontakt mit den örtlichen Behörden», so EDA-Sprecher Jean-Marc Crevoisier.

Mehr zur Bombendrohung könne im Moment nicht gesagt werden. Die New Yorker Polizei ermittelt nun.

Just another Wednesday in New York; waiting for the bomb threat on 30 to be cleared (the Gov's office is in the building) pic.twitter.com/ZR6Z3W7HQl

— Clare in NYC (@QueensArtWatch) February 27, 2019