Bon Jovi live in Zürich

Ein grossartiges Jahr bescherte ihnen 2018 nicht nur 80 Shows, sondern auch die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. Ihre This House Is Not For Sale Europatour verspricht ebenfalls ein voller Erfolg zu werden.

Am 10. Juli kehren die Rekordhalter Bon Jovi ins Stadion Letzigrund in Zürich zurück, wo sie mit ungeschlagenen fünf Auftritten andere grosse Acts wie Robbie Williams oder die Rolling Stones hinter sich liessen. 1996 traten sie hier zum ersten Mal und 2011 zum bisher letzten Mal auf.

Bon Jovi spielen am Mittwoch, 10. Juli im Zürcher Letzigrund. Tickets und weitere Infos gibt’s hier.