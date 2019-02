Bonnie Strange wegen Hetze vor Gericht

Bonnie Strange (32) kommt ein Ausraster im Kleidergeschäft Zara teuer zu stehen. Nach ihrer Darstellung war sie im Dezember 2017 mit einer Freundin shoppen und hatte mehrere Kleidungsstücke, an denen sie interessiert war, auf den Boden des Ladens gelegt. Ein Verkäufer bekam dies mit und bat die Influencerin, die Kleidung vom Boden aufzuheben. Daraufhin habe sie zu ihrer Freundin gesagt, dass der Verkäufer «ein Arsch» sei.

«Macht den Mann fertig»

Eine Angestellte habe dies mitbekommen und den Verkäufer informiert, er schmiss Bonnie Strange anschliessend aus dem Laden. Empört über das Verhalten des Verkäufers und den Rauswurf nahm Bonnie Strange mehrere Snapchat-Videos auf. Darin beleidigte sie den Verkäufer weiter und forderte ihre Zuschauer auf, beim Shop vorbeizugehen und den Mann «fertig zu machen». Bonnie hat hunderttausende Fans auf Social Media. Der Verkäufer hatte solche Angst vor einer Attacke, dass er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien.

Forderung: 20’000 Euro Schmerzensgeld

Nun muss sich Bonnie für ihr Verhalten vor Gericht verantworten. Die Influencerin hat sich bereits im Vorhinein beim Verkäufer entschuldigt und bot dem Landgericht Düsseldorf an, 3000 Euro für wohltätige Zwecke zu zahlen. Eine Unterlassungserklärung hat Bonnie ebenfalls abgegeben, trotzdem forderte der Anwalt des Verkäufers am Mittwoch 20’000 Euro Schmerzensgeld. Bonnie zeigt sich einsichtig, weist aber darauf hin, dass sie zu diesem Zeitpunkt schwanger und deshalb impulsiver war. Das Landgericht will in dem Zivilprozess am 17. April eine Entscheidung verkünden.

Bonnie Strange (32), bürgerlich Jana Weilert, ist eine deutsche Moderatorin, Modedesignerin, Sängerin sowie Model. Bekannt wurde sie 2010 durch ihre Liaison mit Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Seit 2018 ist sie Mutter des Mädchens Goldie Venus. Kurz vor der Geburt trennte sie sich vom Vater des Kindes, Schauspieler Leebo Freeman (30).

(nm)