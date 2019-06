Boot auf Rhein gekentert

Mit einem Weidling kenterten vier Personen auf dem Rhein. (Symbolbild) © Keystone

Ein Flachboot mit vier Personen an Bord kollidierte am Freitagabend in Diessenhofen mit einer Wiffe und sank. Die beiden 70- und 64-jährigen Schiffsführer konnten sich mit ihren Frauen selbständig ans Ufer retten, liessen aber das Boot zurück. Es folgte eine unnötige Suchaktion.