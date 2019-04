Boot kentert auf Neuenburgersee

Ein Boot der Waadtländer Kantonspolizei auf dem Neuenburgersee. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Auf dem Neuenburgersee bei Cheyres FR ist am Freitagabend ein Motorboot gekentert. Alle vier Insassen konnten sich ans Ufer retten, doch blieb ein 51-jähriger Mann reglos am Ufer liegen. Ein 32-jähriger Mann watete – begleitet von zwei Kindern – durchs Sumpfgebiet am Ufer und schlug Alarm.