Bootswerft steht in Vollbrand

Seit kurz nach Mitternacht stehen mehrere Feuerwehren in Lachen SZ im Einsatz: In einer Bootswerft ist aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. «Die Werft steht nach wie vor in Vollbrand», sagt Florian Grossmann, Kommunikationschef der Schwyzer Kantonspolizei, kurz nach 5 Uhr auf Anfrage von Radio FM1. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Einsatzkräfte hätten insbesondere mit der starken Rauchentwicklung zu kämpfen. «Der beissende Rauch ist sehr unangenehm. Aufgrund der Geruchsemissionen bitten wir die Bevölkerung darum, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.» Hinweise darauf, dass der Rauch zu gesundheitlichen Schäden führen könnte, liegen nicht vor.

Das genaue Schadensausmass ist noch unklar. Laut Grossmann gehören mehrere Schiffe, Fahrzeuge und «weitere Gerätschaften» zur Werft.

