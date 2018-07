Boyzone singen Ed-Sheeran-Song

Boyzone wurde 1993 gegründet, das berühmteste Mitglied ist wohl Ronan Keating, der seine Solo-Karriere nach der Trennung der Boygroup im Jahre 2000 startete. Seit 2007 ist Boyzone wieder gemeinsam auf Tour und schliesst mit dem kommenden Album, das am 16. November erscheinen soll, die Karriere ab.

Vorab hat die Boyband bereits eine erste Single veröffentlicht. Diese kommt etwas angehaucht von Country-Musik daher und wurde unter anderem von Ed Sheeran mitproduziert. Im süssen Video singen die mittlerweile gestandenen Männer ihren eigenen Song in einer Karaoke-Version, zusammen mit ganz vielen anderen Menschen.

Das Album, das am 16. November erscheinen soll, wird «Thank You & Goodnight» heissen. Dazu wird die Gruppe wohl das letzte Mal auf Tour gehen. Diese wird die Band allerdings ausschliesslich durch England und Irland führen, Daten für Auftritte in Kontinentaleuropa wurden keine veröffentlicht.

(enf)