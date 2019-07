Brand auf A1: «Gaffer» verunfallen auf Gegenseite

In der Nähe des Rastplatzes Wildhus Nord krachten drei Autos ineinander. (Symbolbild) © Screenshot Google Maps

Auf der Autobahn A1 bei Gossau in Fahrtrichtung Zürich ist am Montagabend ein Wiesenbord in Brand geraten. Auf der gegenüberliegenden Seite kollidierten in der Folge drei Autos.