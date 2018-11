Brand durch Raucherware ausgelöst

In Solothurn ereignete sich in der Nacht auf Montag eine schreckliche Tragödie. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind sechs der zwanzig Bewohner gestorben. Vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. FM1Today berichtete.



Nun gibt es erste Erkenntnisse seitens der Brandursachenermittlung. Das Feuer ist durch unsachgemässen Umgang mit Rauchwaren in der Wohnungen ausgelöst worden. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Bisher konnten noch nicht alle Brandopfer identifiziert werden.

Für alle Bewohner des Hauses wurden neue Unterkünfte organisiert. Zudem werden sie psychologisch betreut. Die Ermittlungen laufen weiter.

(red./Kapo SO)