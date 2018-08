Brand eines Industriegebäudes gelöscht

In Bäch im Kanton Schwyz ist ein Fabrikgebäude durch einen Brand stark beschädigt worden. © Kantonspolizei Schwyz

Der Brand eines Industriegebäudes in Bäch, der am Donnerstag um 17 Uhr ausgebrochen war, ist bis am Freitag in den frühen Morgenstunden gelöscht worden. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.