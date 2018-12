Brand im Fünf-Sterne-Hotel Belvédère

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und konnten den Brand im Hotel Belvédère löschen. © Kapo GR

Im Fünf-Sterne-Hotel Belvédère in Davos hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Gemäss Kantonspolizei Graubünden brach der Brand in der Hotelsauna aus.