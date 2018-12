Grosseinsatz bei Doppelhaus-Brand

In Bichelsee TG brannte ein Doppeleinfamilienhaus. © Kapo TG

In Bichelsee TG stand in der Nacht zum Freitag ein Doppeleinfamilienhaus in Vollbrand. 100 Feuerwehrleute wurden zu den Löscharbeiten gerufen – trotzdem war ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken nicht abzuwenden.