Brand in einem Treppenhaus

Die Feuerwehr St.Gallen war am späten Freitagabend an der Rehetobelstrasse im Einsatz. © Tagblatt (Symbolbild)

In einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ist Freitagnacht an der Rehetobelstrasse in St.Gallen ein Brand ausgebrochen. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitalpflege gebracht werden.