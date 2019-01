Betrieb der Postautolinien ab Chur am Donnerstag gewährleistet

In Chur ist am Mittwochabend die Postauto-Garage in Vollbrand geraten. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Bei einem Grossbrand in der Postauto-Garage in Chur am Mittwochabend sind rund 20 Postautos beschädigt worden. Dank Ersatzfahrzeugen aus der Region kann der Betrieb der Postautolinien am Donnerstag gewährleistet werden. Wie es danach weiter geht, ist noch unklar.