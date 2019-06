Brand: Senior vergisst Pfanne auf Herd

Zwei Gartenhäuschen brannten nieder, weil ein Senior eine Pfanne auf dem Gasherd vergass. © Kapo SG

In Trübbach sind in der Nacht auf Freitag zwei Gartenhäuschen in einem Schrebergarten vollständig abgebrannt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.