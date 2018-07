Brand wegen Insektenbekämpfung

Am Dienstagnachmittag kam es in Lutzenberg zu einem Grossaufgebot von Einsatzkräften. Grund dafür war ein Mottbrand, der anscheinend durch eine sehr spezielle Insektenbekämpfungsart ausgelöst wurde: Zwei Handwerker versuchten mithilfe von Feuerzeug und Spraydose ein Wespennest abzufackeln. Dabei geriet das Einfamilienhaus in Brand.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken. Insgesamt standen rund 60 Funktionäre der Feuerwehr, der Sanität und der Polizei im Einsatz.

(red.)