Brand wurde von Jugendlichen gelegt

Verletzt wurde niemand, als am Montagabend die alte Turnhalle in Güttingen in Flammen stand. Warum die Turnhalle brannte, ist nun geklärt: Die Polizei ermittelte noch am gleichen Abend mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. «Die Jugendlichen gaben zu, den Brand gelegt zu haben», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. «Wie viele Jugendliche beteiligt waren und weitere Angaben über ihre Persönlichkeit, beantworten wir zurzeit nicht, da sie gemäss Jugendschutzgesetz unter einem höheren Schutz als Erwachsene stehen.» Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Turnhalle wurde abgebrochen

Die Reste der abgebrannten Turnhalle sucht man jedoch vergeblich. Sie wurde gleich nach dem Vollbrand abgebrochen. «Ein Statiker beurteilte, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Aufgrund der kommenden, stürmischen Wetterlage wurde daher beschlossen, dass die Turnhalle noch am gleichen Abend abgerissen wird», sagt Graf. Die alte Turnhalle auf dem ehemaligen Schulareal stand schon seit mehreren Jahren leer, ihr Abriss war ohnehin schon geplant.

Sachschaden von mehreren 100’000 Franken

Obwohl der Brand rasch unter Kontrolle gebracht wurde, entstand ein hoher Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Im Einsatz standen über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Altnau-Güttingen, der Stützpunktfeuerwehren Kreuzlingen und Amriswil. Während den Löscharbeiten mussten die Bahnhofstrasse und die Hauptstrasse für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr erstellte eine Umleitung.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Ein Funktionär des Amtes für Umwelt begleitete die Löscharbeiten.

(Kapo TG/red.)