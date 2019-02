Branson organisiert Konzert für humanitäre Hilfe für Venezuela

Will ein grosses Benefizkonzert für Venezuela organisieren: der britische Milliardär und Virgin-Gründer Richard Branson. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA DPA/MATTHIAS BALK

Im Streit um Hilfslieferungen für Venezuela will der britische Milliardär Richard Branson ein Benefizkonzert organisieren. Am kolumbianischen Grenzort Cúcuta sollen Luis Fonsi («Despacito»), Ex-Genesis-Frontmann Peter Gabriel und venezolanische Musiker auftreten.Ziel des Anlasses am 22.