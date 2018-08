Brasilien schickt Soldaten an Grenze zu Venezuela

Tausende Flüchtlinge aus Venezuela leben in Behelfslagern in Nordbrasilien. Nun hat das brasilianische Militär Soldaten an die Grenze nach Venezuela geschickt. (Foto: Antonio Lacerda/EPA) © KEYSTONE/EPA EFE/ANTONIO LACERDA

Brasiliens Regierung hat Soldaten an die Grenze zum Nachbarland Venezuela geschickt. Der Militäreinsatz in dem nördlichen Bundesstaat Roraima habe zunächst eine Dauer von zwei Wochen, erklärte Staatschef Michel Temer am Dienstag.