Brasilien und Australien stehen in den Achtelfinals

An der Frauen-WM in Frankreich lösen mit Australien und Brasilien zwei weitere Teams das Ticket für die Achtelfinals. Dabei stellt Brasiliens Starspielerin einen Rekord auf.Das bereits qualifizierte Italien holte sich trotz einer 0:1-Niederlage gegen Brasilien den Gruppensieg in der Gruppe C.