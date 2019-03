Brasiliens inhaftierter Ex-Präsident Lula an Beerdigung von Enkel

Brasiliens Ex-Präsident Lula erhielt Hafturlaub, um an der Beerdigung seines Enkels teilzunehmen. © KEYSTONE/EPA EFE/FERNANDO BIZERRA

Der inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat am Samstag an der Beerdigung seines verstorbenen Enkels teilgenommen. Ein entsprechender Antrag des 73-Jährigen war am Vortag genehmigt worden.