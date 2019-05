Braunbär läuft in slowakischer Stadt durch Wohngebiet

Bis zu deren Eintreffen floh der erwachsene Bär aber bereits wieder aus dem Stadtgebiet in einen nahen Wald. Das Nachrichtenportal «Pravda.sk» und der TV Sender Joj veröffentlichten die Videoaufnahme eines Autofahrers, auf der zu sehen ist, wie das Tier durch eine Wohnstrasse läuft und auf einen Baum am Strassenrand klettert.

Ein Mitarbeiter des nahegelegenen Nationalparks Grosse Fatra erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal, der Bär hätte Passanten auch gefährlich werden können, da er offensichtlich unter Stress stand.

Nach einer offiziellen Zählung von vor etwa drei Jahren gibt es in der Slowakei mehr als 1200 frei lebende Bären. Normalerweise gehen sie Menschen aus dem Weg. Es kam aber in den vergangenen Jahren wiederholt vor, dass sich einzelne Tiere nicht nur in entlegene Dörfer vorwagten, sondern auch in städtische Siedlungen.

