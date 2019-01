Bremens AfD-Chef Magnitz bei Angriff verletzt

Der AfD-Politiker Frank Magnitz ist am Montagnachmittag in der deutschen Stadt Bremen von Unbekannten attackiert worden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

Der Bremer AfD-Landesvorsitzende und Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Frank Magnitz, ist von mehreren Angreifern attackiert und verletzt worden. Die Tat habe sich am Montagnachmittag nahe dem Theater am Goetheplatz in Bremen ereignet.