Wer hat das Holz angezündet?

Eine Autofahrerin, die von Heimenhofen in Richtung Donzhausen unterwegs war, hat am Dienstagabend in einem Waldstück ein Feuer festgestellt. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften aus. Sie hatte den Brand rasch unter Kontrolle.

Am gleichen Abend bemerkte ein Fussgänger ein Feuer im Waldstück «Honegg» bei Buchackern. Die Feuerwehr Erlen konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei abgeklärt.

Wer Angaben zu den Bränden machen kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Sulgen unter 058 345 23 60 zu melden.

(red.)