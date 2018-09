Ma tritt 2019 als Alibaba-Chef ab

Beim chinesischen Konzern Alibaba soll es eine geordnete Nachfolge nach der Rücktrittsankündigung von Chef Jack Ma geben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP CHINATOPIX

Jack Ma will in einem Jahr als Vorstandschef des chinesischen Online-Giganten Alibaba abtreten. Das berichtete die dem chinesischen Milliardär gehörende Zeitung «South China Morning Post» am Montag mit Verweis auf einen Brief an die Belegschaft von Alibaba.