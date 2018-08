Brite Lewis Pugh schwimmt ganzen Ärmelkanal entlang

Lewis Pugh am Mittwoch bei der Ankunft am Shakespeare Beach in Dover. © Keystone/AP PA/GARETH FULLER

Um auf Umweltverschmutzung und Überfischung aufmerksam zu machen, hat ein Brite den Ärmelkanal der Länge nach durchschwommen. Der 48-jährige Lewis Pugh erreichte am Mittwoch nach rund 560 Kilometern und etwa 500’000 Schwimmzügen sein Ziel in Dover.Gestartet war der Ausdauersportler am 12.