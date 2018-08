Britin: Warum so viele Spanier in Spanien?

Für die meisten sind die Ferien entspannend, doch für die 81-jährige Freda Jackson waren ihre Ferien in Benidorm ein Kulturschock. Wie konnte sie auch wissen, dass in Spanien so viele spanische Gäste sind?

«Unser Hotel war voll mit lauten Spaniern, die nervten uns richtig», sagt die Touristin gegenüber «Indy 100». Es ging so weit, dass Jackson am Ende ihrer Ferien weinend zusammenbrach. «Wieso können die Spanier nicht irgendwo anders Ferien machen?»

Freda Jackson will jetzt ihr Geld zurück: «Ich habe mich noch nie beschwert, doch diese Ferien waren von A bis Z ein Desaster.»

Der Reiseveranstalter hat Jackson unterdessen eine Wiedergutmachung vorgeschlagen und hofft, dass sie diese akzeptiert.

(sk)