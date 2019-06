Wahlverfahren für May-Nachfolge gestartet

Die zehn Bewerberinnen und Bewerber für den Posten des britischen Premierministers. Boris Johnson (1. Reihe, links aussen) und Jeremy Hunt (1. Reihe, dritter von links) gelten als Favoriten. © Keystone/AP/PA

Die britischen Konservativen sind am Donnerstag in das Wahlverfahren für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteivorsitzende eingestiegen. Zehn Politiker bewerben sich um den Posten.