Britische Minister wollen Nachverhandlung erzwingen

Eingesperrt im selbstgemachten Brexit-Käfig ohne Alternative: so sehen Kritiker die britische Premierministerin Theresa May derzeit. © KEYSTONE/AP PA/DOMINIC LIPINSKI

Die britische Premierministerin Theresa May muss mit Ärger wegen des Brexit-Abkommens rechnen. Wie unter die «Times» unter Berufung auf Kabinettskreise am Samstag berichtete, drohen fünf Minister mit Rücktritt, sollte May keine Änderung zum Backstop durchsetzen.