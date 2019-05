Nach Angaben des britischen Vize-Premierministers David Lidington beteiligt sich Grossbritannien an der Europawahl. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Grossbritannien wird an der Wahl zum Europäischen Parlament teilnehmen. Das bestätigte der britische Vize-Premierminister David Lidington am Dienstag in London. Gewählt wird demnach am 23. Mai.