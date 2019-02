Britische Stars machen Ferien im FM1-Land

Ein Foto hier, eine Story da: Das schöne Wetter lockte nicht nur die «Normalos» auf die Pisten, sondern auch die Influencer. Zusammengezählt drei Millionen Insta-Follower gleichzeitig sind seit Samstag auf dem Flumserberg. Die britische Popband Bars and Melody (bekannt von «Britain’s Got Talent») macht zurzeit mit Ana Lisa Kohler (20), der Freundin von Sänger Charlie Lenehan (20), Ferien in der Schweiz.

«Schwiegereltern»-Besuch

«Für uns ist es natürlich schön, wenn Influencer und junge Popstars auf unseren Pisten unterwegs sind und die Bilder teilen», sagt Limana Gassner, Marketing-Mitarbeiterin bei den Bergbahnen Flumserberg.

Die Ferien in der Schweiz sind kein Zufall. Die Influencerin Ana Lisa Kohler (aktuell 341’000 Follower auf Instagram) kommt aus der Schweiz. Wie sie gegenüber «20 Minuten» sagte, habe sie ihren britischen Freund das erste Mal ihren Eltern vorgestellt. Offenbar erfolgreich. Die Eltern würden ihren prominenten Freund mögen.

Gratis auf der Piste

Ein Zufall ist, dass die Band und die Influencerin ausgerechnet die Walenseeregion ausgewählt haben. «Wir akquirieren und bezahlen Influencer und Stars nicht explizit», sagt Gassner. Dies sei auch nicht unbedingt nötig. «Wir haben viele Anfragen von Influencern und prüfen diese jeweils.» Extra Geld gebe es nicht, aber die Influencer dürfen gratis auf die Piste.

Vorbereitung auf Europatournee

Limana Gassner hat die britische Popband persönlich kennengelernt und schwärmt: «Das sind wirklich ganz sympathische junge Herren.» Bars and Melody sind aber nicht nur zum Plausch in der Walenseeregion. Im Resort in Unterterzen bereiten sie sich auf die anstehende Europatournee vor.

Auf die Frage, wie sich die Briten und die Schweizer Influencerin auf der Piste geschlagen haben, antwortet Gassner: «Leo ist ein angefressener Snowboarder und Charlie fährt auch gut.»

Noch ein wenig unsicher auf der Piste sei die Schweizer Influencerin Ana Lisa Kohler. Für sie war es offenbar das erste Mal. Dafür zeigt sie sich beim Fotografieren und Filmen stilsicher.