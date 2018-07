Das Lauterbrunnental mit seinen Felswänden zieht Basejumper aus aller Welt an. Immer wieder kommt es aber auch zu Unfällen. (Themenbild) © KEYSTONE/PHOTOPRESS/ANTHONY DEMIERRE

Ein 38-jähriger Brite ist am Mittwoch beim Basejumpen in Lauterbrunnen ums Leben gekommen. Der Mann war von der Absprungstelle «La Mousse» gestartet und kurz darauf aus noch ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten geraten.