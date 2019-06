Bergsteiger stürzt am Matterhorn zu Tode

Ein britischer Bergsteiger ist am Matterhorn in den Tod gestürzt. Der 24-Jährige wurde beim Abstieg auf dem Hörnligrat von einem Felsblock mitgerissen. (Archivbild) © Keystone/ARNO BALZARINI

Ein Bergsteiger ist am Montag am Matterhorn tödlich verunglückt. Der 24-Jährige wurde von einem Felsblock mehrere hundert Meter in die Tiefe gerissen.