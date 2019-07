Drei britische Minister treten vor Amtsübernahme Johnsons zurück

Der britische Finanzminister Philip Hammond will nicht unter Boris Johnson als Premier arbeiten © Keystone/EPA/WILL OLIVER

Der britische Finanzminister Philip Hammond hat am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Er legte seine Entscheidung kurz vor der offiziellen Amtsübernahme von Boris Johnson als Premierminister in einem Brief an die bisherige Regierungschefin Theresa May dar.