Erstes Urteil wegen Genitalverstümmelung

In Grossbritannien wurde erstmals eine Frau wegen der Genitalverstümmelung eines Mädchens verurteilt. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP NY/JEAN-MARC BOUJU

Ein Gericht hat zum ersten Mal in Grossbritannien eine Verurteilung wegen weiblicher Genitalverstümmelung ausgesprochen. Eine Frau aus Uganda wurde am Freitag schuldig befunden, 2017 ihre damals drei Jahre alte Tochter an ihren Geschlechtsorganen verstümmelt zu haben.