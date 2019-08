Brückeneinsturz droht – Autobahn gesperrt

Feuerwehrleute inspizieren den Schaden an der Fussgängerbrücke. © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Nach einem Unfall ist die Autobahn A9 zwischen Vevey und Montreux in beiden Richtungen bis am Dienstagmorgen gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen am Montagabend mitteilte. Eine einsturzgefährdete Fussgängerbrücke muss abgebrochen werden.