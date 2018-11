BSV Bern mit Auswärtssieg in Basel

Nach dem 24:23 (44.) zog das Heimteam dann aber eine Schwächephase ein und geriet 24:28 in Rückstand (52.). Danach liessen die Berner, die mit dem 25:24 (47.) zum zweiten Mal in dieser Partie nach dem 1:0 (1.) in Führung gegangen waren, nichts mehr anbrennen. Simon Getzmann steuerte acht Tore zum Sieg der Gäste bei. Für die Basler war Dick Hylken ebenfalls achtmal erfolgreich.

RTV Basel – BSV Bern 28:31 (18:16). – Rangliste: 1. Kadetten Schaffhausen 10/16 (301:243). 2. Pfadi Winterthur 10/16 (295:263). 3. St. Otmar St. Gallen 10/15 (306:272). 4. Wacker Thun 10/14 (296:264). 5. BSV Bern 11/14 (329:320). 6. Suhr Aarau 10/12 (288:242). 7. Kriens-Luzern 10/8 (258:278). 8. Fortitudo Gossau 10/3 (262:326). 9. RTV Basel 11/3 (275:351). 10. GC Amicitia Zürich 10/1 (246:297).

(SDA)