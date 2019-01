Bub (6) von Auto angefahren

Eine 57-Jährige war am Freitagmittag in Roggwil mit dem Auto unterwegs. Sie fuhr in Richtung Stachen auf der St.Gallerstrasse, als plötzlich ein kleiner Bub den Fussgängerstreifen betrat. Die Frau konnte nicht rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision.

«Der Bub hat Verletzungen im Gesicht und Schürfwunden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Sanitäter, wurde der 6-Jährige leicht- bis mittelschwer verletzt», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, gegenüber FM1Today. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

(Kapo TG/red.)