Buch von Ex-First-Lady der USA schon zwei Millionen Mal verkauft

Die ehemalige First-Lady der USA, Michelle Obama, vermarktet derzeit ihr Buch "Becoming", das sich bereits in vielen Ländern zu einem Verkaufsschlager entwickelt hat. © KEYSTONE/FR159526 AP/JOSE LUIS MAGANA

Die Memoiren der ehemaligen First Lady der USA, Michelle Obama, sind seit ihrer Veröffentlichung vor zwei Wochen in aller Munde. Allein in Nordamerika wurde das Buch «Becoming» in den ersten 15 Tagen mehr als zwei Millionen Mal verkauft.