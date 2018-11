Budgets für Weihnachtsgeschenke bleiben gleich

Für Weihnachtseinkäufe werden Herr und Frau Schweizer dieses Jahr nicht mehr aufwenden. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die Schweizerinnen und Schweizer wollen in diesem Jahr in etwa gleich viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie im Vorjahr. Und sie wollen ihre Geschenke grossmehrheitlich in Läden und nicht online kaufen.