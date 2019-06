Büchel enttäuscht in Rabat

Selina Büchel kam in Rabat nicht wie gewünscht auf Touren © KEYSTONE/WALTER BIERI

Selina Büchel belegt am Diamond-League-Meeting in Rabat über 800 m den 9. und letzten Platz.Mit 2:02,20 Minuten verpasst die 27-jährige Toggenburgerin ihre Anfang Juni in Prag erzielte Saisonbestzeit um 71 Hundertstel.Büchel wendete die gleiche Taktik an wie beim 2. Rang drei Tage zuvor in Oslo.