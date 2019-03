Büchel im Halbfinal gescheitert

Selina Büchel erlebte in Glasgow eine bittere Enttäuschung © KEYSTONE/WALTER BIERI

Für 800-m-Läuferin Selina Büchel platzt an den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow der Traum vom dritten Titelgewinn in Serie.Die 27-jährige Toggenburgerin beendete ihren Halbfinal lediglich im 4. Rang und schied aus.