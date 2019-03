Bürger von Court BE versenken Windparkprojekt

Bis zu 180 Meter hoch hätten die Windturbinen bei Court in den Himmel geragt. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Auf den Jurahöhen von Court BE entsteht kein Windpark. Die Bürger der bernjurassischen Gemeinde haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung einen Überbauungsplan abgelehnt, der einer Baubewilligung für sieben Windturbinen entsprochen hätte.