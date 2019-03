Bürgerliche und Wirtschaft werben für AHV-Steuervorlage

Obwohl die Mehrheit der SVP-Fraktion gegen die AHV-Steuervorlage ist, gehört er zu den aktivsten Befürwortern: SVP-Nationalrat und Gewerbeverbands-Präsident Jean-François Rime. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Während die Gegner der AHV-Steuervorlage (Staf) wenig von sich hören lassen, treten die Befürworter nahezu im Wochentakt vor die Medien. Am Dienstag warb eine Allianz aus Politik und Wirtschaft für die Vorlage, die am 19. Mai an die Urne kommt.