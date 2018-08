Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt leihweise bis Ende Saison von den Young Boys zum Tabellenletzten der Challenge League. Der ehemalige Schweizer U20-Internationale war bereit in den letzten Jahren ausgeliehen, zunächst an Wohlen in der Challenge League, dann an Thun in der Super League, wo er auf 29 Einsätze (1 Tor) kam.

(SDA)