Bund zahlt mehr für die Integration

Bund und Kantone wollen die Integration von Personen mit Bleiberecht in den Arbeitsmarkt fördern. Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sollen nach drei Jahren über Grundkenntnisse einer Landessprache verfügen. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen sich rascher in die Arbeitswelt integrieren. Das ist das Ziel der Integrationsagenda von Bund und Kantonen. Der Bundesrat hat am Mittwoch die Umsetzung genehmigt und auf den 1. Mai in Kraft gesetzt.