Bundesanwaltschaft eröffnet Strafverfahren nach Terrorangriff

Velos der Touristen nach dem Angriff mit vier Opfern in Tadschikistan: Die Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. © KEYSTONE/AP/ZULY RAHMATOVA

Nach dem Terrorangriff auf Velotouristen in Tadschikistan hat sich die Schweizer Justiz in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Bei der Attacke waren am Sonntag ein Schweizer getötet und eine Schweizerin verletzt worden.