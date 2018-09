Bundesasylzentrum öffnet Türen

Selfies mit Asylbewerbenden: Justizministerin Simonetta Sommaruga besuchte am Samstag das Bundeszentrum in Boudry NE. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Das Bundeszentrum für Asylsuchende in Boudry NE hat am Samstag seine Türen für die Bevölkerung geöffnet. Dabei wurde eine erste Bilanz der am 3. April begonnenen Pilotphase gezogen. Mittendrin: Justizministerin Simonetta Sommaruga.