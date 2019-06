Bundesgericht lehnt IAAF-Antrag im Fall Semenya ab

Caster Semenya (links) erringt einen weiteren juristischen Sieg © KEYSTONE/EPA/JULIEN DE ROSA

Das Bundesgericht in Lausanne lehnt einen Antrag des Leichtathletik-Weltverbandes ab, die umstrittene Testosteron-Regel unverzüglich wieder in Kraft zu setzen. Hintergrund ist der Fall Caster Semenya. Es bleibe bei der Anordnung vom 31. Mai, teilte das Gericht mit. Die IAAF hatte am 7.